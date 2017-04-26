26 Апреля 2017 21:20

В Орше вынесен приговор интернет-мошенникам, которые штрафовали белорусов от имени МВД и КГБ за просмотр видео категории "18 плюс".

Фигуранты, а это четверо молодых людей из Орши и Минска, приговорены к лишению свободы сроком от 3 до 8,5 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. Обвиняемые разработали и использовали вирусные программы, которые блокировали компьютеры и смартфоны пользователей во время посещения порносайтов. На экране появлялось сообщение о необходимости уплатить штраф в размере полумиллиона рублей до деноминации. Сумму предлагалось перевести на определенный номер мобильного телефона. Разблокировать зависший компьютер самостоятельно пользователь не мог. В ходе следствия установлено более сотни потерпевших из разных регионов Беларуси.

Марина Новикова, ведущий специалист суда Оршанского района и г. Орши: "Обвиняемым по делу предъявлялось обвинение по нескольким статьям УК РБ, в том числе двоим из обвиняемых и по части 2 статья 343 - это изготовление и распространение порнографических материалов. Сложность дела заключалась в его многотомности. Дело состоит из 39-ти томов, обвинение было предъявлено по 116-ти эпизодам, по делу было допрошено более 60-ти потерпевших".

Судебное разбирательство проходило в закрытом формате и длилось пять месяцев.