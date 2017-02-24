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В одном из цехов Скидельского сахарного комбината прогремел взрыв
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25 Февраля 2017 12:10

В одном из цехов Скидельского сахарного комбината прогремел взрыв

Информация о пострадавших и последствиях уточняется. По предварительной информации, около 13:30 в упаковочном цеху предприятия произошла вспышка газо-воздушной смеси без последующего горения. На месте происшествия работают эксперты, специалисты правоохранительных и других ведомств. Подробности в следующих выпусках.  

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