В Новополоцке ликвидируют порыв трубопровода горячего водоснабжения

16 Марта 2017 10:00

ЧП произошло ночью в районе ул. Юбилейной. В результате без отопления и горячего водоснабжения остались 12 многоквартирных жилых домов, где проживает 3,5 тыс. человек, детский сад №10, средняя школа №3, бассейн "Садко", Полоцкий государственный университет. Для устранения порыва задействована аварийная бригада тепловых сетей Новополоцка - 4 единицы техники и 17 человек. Ожидается, что к 12:00 теплоснабжение будет восстановлено.