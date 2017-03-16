ЧП
16 Марта 2017 10:00
В Новополоцке ликвидируют порыв трубопровода горячего водоснабжения
ЧП произошло ночью в районе ул. Юбилейной. В результате без отопления и горячего водоснабжения остались 12 многоквартирных жилых домов, где проживает 3,5 тыс. человек, детский сад №10, средняя школа №3, бассейн "Садко", Полоцкий государственный университет. Для устранения порыва задействована аварийная бригада тепловых сетей Новополоцка - 4 единицы техники и 17 человек. Ожидается, что к 12:00 теплоснабжение будет восстановлено.
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