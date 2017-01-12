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В Молодечно короткое замыкание электропроводки стало причиной задымления в общежитии
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10 Января 2017 18:43

В Молодечно короткое замыкание электропроводки стало причиной задымления в общежитии

Пришлось эвакуировать 60 человек. Когда дым охватил первый этаж, сработала  автоматическая сигнализация. Возгорания не произошло.  Сотрудники МЧС  фонарями освещали путь к выходу через дымовую завесу: электроэнергия была отключена. Эвакуация жильцов с верхних этажей не понадобилась.  Никто не пострадал.

 

  

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