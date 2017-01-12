В Молодечно короткое замыкание электропроводки стало причиной задымления в общежитии

10 Января 2017 18:43

Пришлось эвакуировать 60 человек. Когда дым охватил первый этаж, сработала автоматическая сигнализация. Возгорания не произошло. Сотрудники МЧС фонарями освещали путь к выходу через дымовую завесу: электроэнергия была отключена. Эвакуация жильцов с верхних этажей не понадобилась. Никто не пострадал.