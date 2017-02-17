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В Молодечненском районе выясняют причины пожара в деревенском доме
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17 Февраля 2017 15:17

В Молодечненском районе выясняют причины пожара в деревенском доме

Жертвой огня стал пенсионер, спасти его не удалось. Пламя полностью уничтожило и крышу деревянного здания.

А на парковке в столице на Уманской загорелся автомобиль. Тушить машину помогали прохожие. Но остановить огонь не удалось, на место происшествия прибыли спасатели. Никто не травмирован, возможная причина возгорания - неисправность в проводке в машине.

  

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