В Молодечненском районе выясняют причины пожара в деревенском доме

17 Февраля 2017 15:17

Жертвой огня стал пенсионер, спасти его не удалось. Пламя полностью уничтожило и крышу деревянного здания.

А на парковке в столице на Уманской загорелся автомобиль. Тушить машину помогали прохожие. Но остановить огонь не удалось, на место происшествия прибыли спасатели. Никто не травмирован, возможная причина возгорания - неисправность в проводке в машине.