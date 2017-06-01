ЧП
1 Июня 2017 15:15
В Могилевской области нейтрализована подпольная нарколаборатория
Спецоперацию провели сотрудники КГБ. Речь идет об изготовлении и распространении особо опасного психотропного вещества мефедрон. Производство было замаскировано в одном из частных домов. Двоих подозреваемых задержали с поличным в момент изготовления синтетического наркотика. В руки правоохранителей попали еще 3 участника группы. Во время обыска обнаружен уже готовый продукт, химические вещества, лабораторная посуда и оборудование. Установлено, что психотропы подозреваемые распространяли через личные контакты и Интернет. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконный оборот наркотиков". Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Для дальнейшего расследования дело передано в Следственный комитет.
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