ЧП
23 Января 2017 15:08
В Могилеве водители и пешеходы задержали пьяного водителя
Он привлек внимание неадекватным поведением на дороге - неуверенным управлением автомобиля. Когда же остановился, то водители проезжавших рядом машин буквально вытащили его из-за руля и забрали ключи. А пешеходы, которые принимали участие в задержании, вызвали ГАИ. Водитель вел себя агрессивно, ему пришлось надеть наручники.
От медосвидетельствования нетрезвый водитель отказался. После того как его доставили в вытрезвитель, где эта процедура обязательна, выяснилось, что содержание алкоголя у него превысило норму в шесть раз.
Другие новости
23.01.2017 15:20 / ЧП Авария с летальным исходом в Борисове
23.01.2017 15:02 / ЧП Состояние мальчика после аллергической реакции на цефтриаксон стабильное
23.01.2017 12:01 / ЧП Аллергическая реакция на антибиотик, скорее всего, случайность
21.01.2017 21:30 / ЧП Пираты научились похищать информацию с фото в соцсетях
21.01.2017 12:11 / ЧП В Мачулищах при взрыве в гаражном кооперативе пострадали три человека
18.01.2017 19:08 / ЧП Конфликт за парковочное место закончился тяжелой травмой
17.01.2017 21:14 / ЧП В громком деле хищений с БелАЗа поставлена точка
17.01.2017 15:12 / ЧП ДТП в Минске
17.01.2017 15:05 / ЧП Суд Жодино сегодня вынес приговор по громкому делу хищений с БелАЗа
17.01.2017 12:11 / ЧП Мать троих детей погибла в аварии
16.01.2017 15:16 / ЧП Сложные погодные условия на прошедших выходных вызвали серию ДТП
12.01.2017 18:42 / ЧП Водитель БМВ попал в необычную ситуацию
12.01.2017 15:17 / ЧП 550 человек эвакуировали из здания Узденской гимназии из-за сильного задымления
12.01.2017 15:15 / ЧП На пересечении Якуба Коласа и Белинского произошло ДТП с участием двух машин
12.01.2017 15:08 / ЧП Сегодня в Марьиной горке начался суд в отношении рэкетиров
12.01.2017 15:06 / ЧП ДТП на западе Польши. Погибла жительница Пинска
12.01.2017 12:09 / ЧП Во время пожара на ферме в Дрогичинском районе Брестской области спасли 170 телят
11.01.2017 15:25 / ЧП В итоге дорожно-транспортного происшествия в Минском районе погибла женщина