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В Могилеве водители и пешеходы задержали пьяного водителя
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23 Января 2017 15:08

В Могилеве водители и пешеходы задержали пьяного водителя

Он привлек внимание неадекватным поведением на дороге - неуверенным управлением автомобиля. Когда же остановился, то водители проезжавших рядом машин буквально вытащили его из-за руля и забрали ключи. А пешеходы, которые принимали участие в задержании, вызвали ГАИ. Водитель вел себя агрессивно, ему пришлось надеть наручники.

От медосвидетельствования нетрезвый водитель отказался. После того как его доставили в вытрезвитель, где эта процедура обязательна, выяснилось, что содержание алкоголя у него превысило норму в шесть раз.

  

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