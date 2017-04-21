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В Могилеве на улице Челюскинцев горит бывший регенераторный завод
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25 Апреля 2017 21:40

В Могилеве на улице Челюскинцев горит бывший регенераторный завод

Звонок о возгорании поступил в полвосьмого вечера. На тушение выехало сразу 8 пожарных расчетов. Дым окутал несколько частей города. Информации о пострадавших пока не поступало. Сообщается, что горят автопокрышки и технические отходы.

На месте происшествия работают более 50 спасателей, к месту возгорания направлен пожарный поезд. И как только что стало известно, пожар локализован.

  

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