В Могилеве на улице Челюскинцев горит бывший регенераторный завод

25 Апреля 2017 21:40

Звонок о возгорании поступил в полвосьмого вечера. На тушение выехало сразу 8 пожарных расчетов. Дым окутал несколько частей города. Информации о пострадавших пока не поступало. Сообщается, что горят автопокрышки и технические отходы.

На месте происшествия работают более 50 спасателей, к месту возгорания направлен пожарный поезд. И как только что стало известно, пожар локализован.