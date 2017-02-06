В Могилеве из окна многоэтажного дома выпала девочка

6 Февраля 2017 15:13

Трагедия в Могилеве: из окна многоэтажного дома выпала девятимесячная девочка. Ребенка заметили в сугробе прохожие и вызвали милицию. Малышку экстренно госпитализировали. По словам врачей, она "родилась в рубашке" - никаких серьезных телесных повреждений и последствий переохлаждения не обнаружено. Выяснились и обстоятельства ЧП. Возможно, девочку из окна многоэтажки выбросила ее родная бабушка.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области: "Следователями было установлено, что девочка выпала из окна 5 этажа квартиры, в которой жила с родителями и бабушкой. В отношении бабушки возбуждено уголовное дело, "покушение на убийство заведомо малолетней". Она задержана. С ней работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

В момент преступления бабушка была в состоянии алкогольного опьянения. В отношении подозреваемой назначен ряд экспертиз, в том числе, психолого-психиатрическая.