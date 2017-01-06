В Минской области за выходные произошло пять аварий

3 Января 2017 15:14

В Молодечно сегодня утром произошла страшная авария с участием четырех машин.

В направлении Минска по одной полосе двигался "ситроен", за ним следом ехал молоковоз. Водитель легковушки остановился, чтобы повернуть налево, что стало неожиданностью для тяжелогруза. Он зацепил "ситроен", выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом. Обе машины вылетели в кювет, а цистерна с молоком перегородила дорогу. На преграду не успел среагировать еще один водитель - машина врезалась в прицеп тяжелогруза. Водитель микроавтобуса погиб на месте, а его три пассажира госпитализированы - один из них находится в реанимации. Сейчас на месте ДТП работает Следственный комитет.

Еще одна авария произошла в Борисове. Водитель вместе с пассажиром двигались по объездной дороге, когда вдруг машину закрутило и отбросило в кювет, она врезалась в дерево. Кузов автомобиля сложился пополам. Удар пришелся в пассажирское место, где сидела 17-летняя девушка. Ее деблокировали спасатели. С многочисленными травмами пассажирка госпитализирована - сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. В отношении 18-летнего водителя возбуждено уголовное дело. Всего же в Минской области за выходные случилось пять аварий, столько же человек пострадали.