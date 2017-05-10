10 Мая 2017 15:20

Неустойчивая погода, безусловно, влияет и на дорожную обстановку. Только в Минской области за выходные дни зафиксировано 10 аварий, в которых погибли 3 человека. Еще 12 пострадали. Среди них и дети. Госавтоинспекция настойчиво рекомендует водителям выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию.

Именно несоблюдение дистанции стало причиной столкновения двух трамваев в столице. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Долгобродской. В результате пострадала женщина-пассажир. Ее доставили в больницу. Причины аварии выясняют специалисты.