В Минском районе столкнулись два автомобиля

12 Мая 2017 15:30

31-летняя женщина, водитель Ford Mondeo, при перестроении в среднюю полосу не заметила автомобиль ВАЗ, который двигался по ней в попутном направлении. В результате столкновения обе машины попали в кювет и врезались в деревья. Водитель "форда" госпитализирована в больницу скорой медпомощи, второй участник ДТП не пострадал. Водители были пристегнуты ремнями безопасности.

Чтобы еще раз привлечь внимание водителей на транспортную дисциплину и соблюдение правил дорожного движения, ГАИ области начало профилактическую акцию "Скорость".

Принять к сведению необходимо и завершение рабочей недели, когда на дорогах увеличится количество транспортных средств, которые выезжают за пределы столицы. При интенсивном движении водителям необходимо соблюдать максимальную дистанцию, избегать опасных маневров и не нарушать скоростной режим.