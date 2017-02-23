В Минском районе госпитализирована 11-летняя девочка

ЧП
23 Февраля 2017 12:10
В Минском районе госпитализирована 11-летняя девочкаВ Минском районе 11-летняя девочка госпитализирована с переохлаждением из-за неудачной попытки залезть на вышку сотовой связи. Спасатели сняли школьницу с 45-метровой высоты. Вероятно, малышка хотела забраться на ее вершину - там все 65 метров. И юная леди, судя по всему, не рассчитала силы - самостоятельно спуститься вниз у нее не получилось. Очевидцы сразу же вызвали спасателей.
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