В Минском районе горел жилой дом

4 Мая 2017 15:23

В Минском районе в деревне Липовая Колода горел жилой дом, в котором проживает многодетная семья. Родители и четверо детей смогли покинуть здание самостоятельно. Никто не пострадал. В результате пожара повреждена кровля и стены.

А в Борисове сегодня ночью 9 пожарных расчетов тушили пламя на станции техосмотра. Загорелся один из боксов здания. Там размещены кабинеты приема граждан и регистрации автомобилей. Во время возгорания никто не пострадал. Повреждены только стены внутри помещений. Причины пожара сейчас выясняют.