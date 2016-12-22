19 Декабря 2016 15:10

Сегодня в Минском областном суде огласили приговор экс-директору птицефабрики "Рассвет". Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Напомним, задержали руководителя предприятия за получение взятки в момент передачи денег. Всего 5 тысяч рублей. Предполагается, что за время работы он получил таким образом 250 тысяч рублей. Считается, что экс-директор периодически получал денежные вознаграждения от предпринимателей за благоприятное решение вопросов. В отношении бывшего руководителя было возбуждено несколько уголовных дел.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии усиленного режима. У сторон есть время обжаловать приговор.