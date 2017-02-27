В Минском городском суде продолжаются слушания по делу о нападении в торговом центре "Новая Европа"

27 Февраля 2017 15:11

В эти минуты проходят прения сторон. Гособвинитель должен окончательно сказать, каким он видит наказание для подсудимого. После слово предоставляется подсудимому. Известно, что еще в начале заседания судья удалился в совещательную комнату. Причина - еще одна из потерпевших заявила о моральном ущербе, и адвокат с подзащитным должны были это обсудить. За ходом процесса следит наша съемочная группа. Подробности - в вечернем эфире. Напомним, за убийство с особой жестокостью Владиславу Казакевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.