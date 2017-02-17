В Минском городском суде продолжатся слушания по делу о нападении в "Новой Европе"

21 Февраля 2017 08:09

Сегодня планируется допрос свидетелей. Накануне участники заседания услышали шокирующую версию обвиняемого. Владислав Казакевич вел себя спокойно, самоуверенно, безразлично. Полностью признал свою вину, но не сожалеет о содеянном. Он согласился с исками потерпевших, но суммы компенсаций, по его мнению, слишком большие.

Напомним, в октябре подросток, вооруженный бензопилой и топором, напал на посетителей торгового центра в Минске. Одна женщина погибла, двое ранены. Несмотря на то, что сейчас Казакевичу уже 18, обвинение ему предъявили еще до совершеннолетия. А значит, максимальный срок, который может ему грозить, не 25 лет лишения свободы, а вдвое меньше.