ЧП
21 Февраля 2017 08:09
В Минском городском суде продолжатся слушания по делу о нападении в "Новой Европе"
Сегодня планируется допрос свидетелей. Накануне участники заседания услышали шокирующую версию обвиняемого. Владислав Казакевич вел себя спокойно, самоуверенно, безразлично. Полностью признал свою вину, но не сожалеет о содеянном. Он согласился с исками потерпевших, но суммы компенсаций, по его мнению, слишком большие.
Напомним, в октябре подросток, вооруженный бензопилой и топором, напал на посетителей торгового центра в Минске. Одна женщина погибла, двое ранены. Несмотря на то, что сейчас Казакевичу уже 18, обвинение ему предъявили еще до совершеннолетия. А значит, максимальный срок, который может ему грозить, не 25 лет лишения свободы, а вдвое меньше.
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