В Минском городском суде начались слушания по громкому делу о нападении в торговом центре "Новая Европа"

20 Февраля 2017 21:21

Процесс - открытый. На скамье подсудимых - Владислав Казакевич. Напомним, в октябре прошлого года (а тогда еще подростку было 17 лет), он, вооруженный бензопилой и топором, напал на посетителей торгового центра. Одна женщину погибла. Еще два человека получили ранения. Следствие по этому делу длилось 4 месяца.

Из зала суда - Юрий Шевчук. К 10 утра четвертый этаж Минского городского суда больше напоминал пресс-центр, где собрались журналисты всех ведущих СМИ страны. Такой ажиотаж вполне объясним – дело о нападение на ТЦ "Новая Европа", во время следствия, никак не комментировалось. И вот у журналистов появилась возможность пролить свет на эту шокирующую историю. В зал суда вошло около ста человек. Кроме прессы – студенты института МИТСО, потерпевшая, которой удалось спастись, и родственники погибшей женщины.

Когда обвиняемому предоставили слово, он подробно рассказал хронологии тех дней. Сначала 7 октября перед парами пытался выпить водки, но не получилось. Вызвал такси и поехал в институт, убивать людей. На месте Владислав первый делом отправился в туалет, переодеться и завел бензопилу, но на выходе она заглохла. Все это молодой человек рассказал спокойно и даже с циничной улыбкой на лице. Нападение на студентов и преподавателей института совалось, но свой ужасный план злоумышленник воплотил уже на следующий день в торговом центре "Новая Европа".

Из показаний Владислава Казакевича: "Когда люди стали прятаться за дверью, зашла уборщица, хотел убить ее топором по голове, к сожалению, промахнулся. Мне влом было за ней бегать. Потом хотел взять заложника, чтобы в финале меня убил спецназ. Взять заложника не дали люди, которые бегали за мной со стульями. Еще возле магазина стояли парни, думал тоже их убить, но было влом перелазить там через высокий стол".

В тот день от рук Владислава Казакевича погибла Елена Александронец. У погибшей осталась 21-летняя дочь Олеся, которая сегодня также присутствовала в зале суда. Все, что происходит во время заседания, ей переводит сурдопереводчик. Сама девушка инвалид по слуху.

В любом случае, сколько именно за убийство, совершенное с особой жестокостью, получит обвиняемый, будет определять только суд. Напомним, что психолого-психиатрическая экспертиза признала Владислава Казюкевича вменяемым, и подтвердила, что молодой человек полностью отдавал отчет своим действиям.

Несмотря на то, что сейчас Владиславу Казакевичу уже есть 18, обвинение ему было предъявлено еще до совершеннолетия, а это значит, что максимальный срок, который ему может грозить, не 25 лет лишения свободы, а 12. Но отбывать наказание осужденный будет не в детской, а во взрослой колонии.