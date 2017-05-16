В Минске задержаны мошенники, похищавшие деньги из игровых автоматов

17 Мая 2017 19:05

По информации МВД, организованная группа состояла из белорусов и россиян. Ее лидеры были в сговоре с работниками игорных клубов, администраторами и охранниками. Те за подкуп устанавливали в игровые автоматы специальное оборудование, которое позволяло изменить процент выигрыша. Далее в дело вступал один из сообщников и получал свой "выигрыш" на перепрограммированном автомате.

Алексей Борушко, начальник отдела 2-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси: "Установлено, что в поле зрения злоумышленников попали порядка 10 клубов игровых автоматов, не только в Минске, но и в других регионах. Полная деятельность группы, состав ее участников в настоящее время устанавливается. Часть участников преступной группы задержаны, часть отпущена под обязательство о явке".

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". По данным правоохранителей, общая сумма похищенного может превысить 100 тысяч долларов.