ЧП
9 Июня 2017 15:22
В Минске водитель фуры протаранил трактор
В Минске водитель фуры уснул за рулем и на высокой скорости протаранил трактор, который двигался в попутном направлении. От сильного удара трактор опрокинулся, а водитель оказался заблокированным в кабине. Он получил серьезные травмы. Спасти мужчину не удалось. В отношении водителя фуры возбуждено уголовное дело.
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