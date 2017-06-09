В Минске водитель фуры протаранил трактор

9 Июня 2017 15:22

В Минске водитель фуры уснул за рулем и на высокой скорости протаранил трактор, который двигался в попутном направлении. От сильного удара трактор опрокинулся, а водитель оказался заблокированным в кабине. Он получил серьезные травмы. Спасти мужчину не удалось. В отношении водителя фуры возбуждено уголовное дело.