ЧП
23 Декабря 2016 12:10
В Минске утром горел склад автозапчастей
В белорусской столице рано утром открытым пламенем горел склад автозапчастей. Пожарные бригады вызвали случайные очевидцы происшествия. 19 машин спецтехники боролись с огнем около двух часов. Выгорело более 500 квадратных метров строения, от высоких температур обрушились крыша и кирпичные стены. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают специалисты, причины рассматриваются самые разные - от короткого замыкания до поджога.
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