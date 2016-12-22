В Минске утром горел склад автозапчастей

23 Декабря 2016 12:10

В белорусской столице рано утром открытым пламенем горел склад автозапчастей. Пожарные бригады вызвали случайные очевидцы происшествия. 19 машин спецтехники боролись с огнем около двух часов. Выгорело более 500 квадратных метров строения, от высоких температур обрушились крыша и кирпичные стены. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают специалисты, причины рассматриваются самые разные - от короткого замыкания до поджога.