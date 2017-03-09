ЧП
9 Марта 2017 15:17
В Минске трое рыбаков едва не утонули на Чижовском водохранилище
В сорока метрах от берега мужчины пошли под лед. До прибытия спасателей очевидцам посредством подручных средств удалось вытащить двух рыбаков. Третьего пострадавшего спасли сотрудники МЧС. Итогом такой опасной рыбалки стала госпитализация двух мужчин с диагнозом "переохлаждение". Третьего медики после осмотра отпустили домой.
Напомним, с первого марта в Минской области запрещено выходить на лед. Во время плюсовой температуры он теряет прочность независимо от визуальной толщины. Даже 15 минут в ледяной воде могут стать смертельными для человека.
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