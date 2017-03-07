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В Минске разбилась машина скорой помощи
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9 Марта 2017 12:10

В Минске разбилась машина скорой помощи

Водитель, вероятнее всего, уснул за рулем. Авария произошла сегодня утром в районе Пушкина. Медики возвращались из командировки. Машина врезалась в бордюр, зацепила два дерева и ударилась в фонарный столб. В авто находились 4 человека, двоих госпитализировали. Официальный комментарий ГАИ в нашем следующем выпуске.

  

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