ЧП
9 Марта 2017 12:10
В Минске разбилась машина скорой помощи
Водитель, вероятнее всего, уснул за рулем. Авария произошла сегодня утром в районе Пушкина. Медики возвращались из командировки. Машина врезалась в бордюр, зацепила два дерева и ударилась в фонарный столб. В авто находились 4 человека, двоих госпитализировали. Официальный комментарий ГАИ в нашем следующем выпуске.
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