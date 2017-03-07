В Минске разбилась машина скорой помощи

9 Марта 2017 12:10

Водитель, вероятнее всего, уснул за рулем. Авария произошла сегодня утром в районе Пушкина. Медики возвращались из командировки. Машина врезалась в бордюр, зацепила два дерева и ударилась в фонарный столб. В авто находились 4 человека, двоих госпитализировали. Официальный комментарий ГАИ в нашем следующем выпуске.