В Минске предотвращено заказное убийство

23 Февраля 2017 21:15

Два предпринимателя не поделили совместный бизнес. Тогда один из них решил разобраться с другим в стиле лихих 90-х. По плану, который он разработал с двумя соучастниками, конкурента предстояло покалечить или даже убить. В этом случае спорная автомойка упадет в цене и ее с легкостью выкупят. Когда заказ был выполнен, основной организатор преступления намеревался аналогичным способом разобраться с другим коллегой. В дело вмешался ГУБОП. Подробнее Александр Смирнов.

Информация о готовящемся преступлении попала в ГУБОП в самый подходящий момент. К этому времени группа из трех человек (это семейная пара и их старший родственник) разработала и начала реализацию своего коварного плана. В кругу ранее судимых нашли и наняли исполнителя заказа. Гарантией стал аванс в 2,5 тысячи долларов.

Оперативный сотрудник 5-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси: "Установлена роль каждого из участников преступной группы. Организатор оплачивал все затраты, т. е. расплачивался с исполнителем. Человек, который встречался с исполнителем преступления, давал ему указания, давал ему деньги, получал доказательства совершенного преступления. И третий - человек, который передавал указания от организатора человеку, который контактирует с исполнителем преступного заказа".

Роль исполнителей сыграли сотрудники милиции. Все должно было выглядеть натурально, поэтому доказательством выполнения заказа стали фотографии. Условие - жертве надо проломить голову. Причем так, чтобы вывести его из трудоспособного состояния на несколько месяцев. В этом случае, просчитали организаторы преступления, бизнес конкурента пойдет на убыль, и автомойку выкупят у родственников за бесценок. При ином исходе (если жертва от полученных травм скончается) даже рассмотрят вопрос доплаты за выполнение кровавого плана.

Оперативный сотрудник 5-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси: "После предоставления доказательств исполненного преступления заказчик предоставил данные в отношении иного предпринимателя столицы и сказал, что необходимо начать сбор информации об этом коммерсанте с целью совершения аналогичного преступления".

Это называется "вошел во вкус". Другой предприниматель якобы задолжал 100 тысяч долларов. А цена жизни за эту провинность - 10 тысяч рублей. Дальше тянуть было бессмысленно и подозреваемых задержали. СК возбудил уголовное дело по ряду статей, в том числе "Причинение тяжких телесных повреждений группой лиц из корыстной заинтересованности". Санкции предусматривают до 10 лет тюрьмы. Потерпевший, который очень удачно исполнил свою роль на фотографиях, сейчас получил возможность спокойно работать дальше.

Основного заказчика преступления в ГУБОП характеризуют как хитрого и корыстного человека, который за деньги готов на многое. Его мало интересовала дальнейшая судьба молодой семьи потерпевшего. Если бы его убили, то сиротами могли бы остаться трое малолетних детей.