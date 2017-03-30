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В Минске пострадала женщина в результате возгорания в многоэтажном доме
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30 Марта 2017 15:33

В Минске пострадала женщина в результате возгорания в многоэтажном доме

Пожар случился на улице Славинского. Квартира горела открытым пламенем. Причины возгорания сейчас выясняют. Одна из версий - короткое замыкание холодильника. Хозяйка квартиры отравилась дымом и получила ожоги. Сейчас она находится в больнице.  

  

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