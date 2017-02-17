В Минске начались судебные слушания о нападении с бензопилой

20 Февраля 2017 19:22

Сегодня в Минском городском суде начались слушания по делу о нападении в торговом центре "Новая Европа". Процесс - открытый.

На скамье подсудимых - Владислав Казакевич. В октябре, тогда еще 17-летний подросток, вооруженный бензопилой и топором, вошел в помещение гипермаркета. Безнопилой он зарезал женщину, а когда техника работать перестала, продолжил атаку с топором в руках. Два человека получили ранения.

Казакевич полностью признал свою вину, однако заявил, что о содеянном не сожалеет. Подсудимого обвиняют по статье "Убийство с особой жестокостью". Экспертиза признала 18-летнего молодого человека вменяемым.