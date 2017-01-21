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В Мачулищах при взрыве в гаражном кооперативе пострадали три человека
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21 Января 2017 12:11

В Мачулищах при взрыве в гаражном кооперативе пострадали три человека

Звонок о ЧП поступил накануне вечером. После детонации произошло возгорание в двухуровневых кирпичных боксах. В результате двум из владельцев поврежденных гаражей на месте оказана первая медицинская помощь. Еще один мужчина с множественными травмами был госпитализирован. Повреждено 6 легковых автомобилей. Причина взрыва устанавливается.

 

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