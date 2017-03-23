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В Любани инспекторы ГАИ около 30 километров преследовали нетрезвого водителя
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23 Марта 2017 18:47

В Любани инспекторы ГАИ около 30 километров преследовали нетрезвого водителя

Остановить лихача смогли только простреленные колеса. На кадрах видеорегистратора видно, как внедорожник на большой скорости старается оторваться от патрульной машины. Погоня началась после того, как водитель резко развернулся перед экипажем ГАИ и стал набирать скорость почти до 160 километров в час. В какой-то момент внедорожник даже попробовал столкнуть машину ГАИ в кювет.

44-летнего водителя джипа уже неоднократно лишали права управлять машиной за езду в нетрезвом состоянии. За ночные же гонки мужчина может лишиться не только водительского удостоверения, авто также могут конфисковать.

  

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