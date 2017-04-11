ЧП
11 Апреля 2017 15:07
В Ленинградской области погиб белорус
Как сообщают российские интернет-ресурсы, инцидент произошел под Петербургом во Всеволожском районе. Предварительная причина гибели - неосторожность машиниста, якобы рабочий выбрался из кабины, чтобы протереть стекла с внешней стороны, и упал в шахту крана. Высота падения составила почти полсотни метров. Мужчина погиб на месте. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. Известно, что крановщик из Барановичей, через несколько дней ему должно было исполнится 53 года.
Другие новости
11.04.2017 12:05 / ЧП Следствие выясняет причину страшной аварии на Минской кольцевой
11.04.2017 07:10 / ЧП В Гомеле начинается суд над 17-летним парнем, которого подозревают в расправе над педагогом
10.04.2017 21:07 / ЧП Новые подробности железнодорожной аварии в Москве
10.04.2017 19:06 / ЧП Трагедия в гомельской многодетной семье
10.04.2017 19:03 / ЧП Новые подробности железнодорожной аварии в Москве
10.04.2017 15:27 / ЧП Ночной пожар в Борисовском районе
09.04.2017 12:04 / ЧП В больницах Москвы остаются две белоруски, пострадавшие в железнодорожной аварии
09.04.2017 09:02 / ЧП Пассажирский поезд Москва - Брест столкнулся с электричкой Москва - Усово
07.04.2017 19:13 / ЧП 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии
07.04.2017 15:05 / ЧП В деле столичного гимназиста поставлена точка. 8 лет лишения свободы
07.04.2017 07:08 / ЧП Сегодня Минский городской суд поставит точку в деле гимназиста, который напал на учительницу с ножом
06.04.2017 21:29 / ЧП Вскрыта коррупционная деятельность генерального директора компании "Ивацевичдрев"
06.04.2017 15:30 / ЧП На столичной улице велосипедист повредил два автомобиля
06.04.2017 12:10 / ЧП Инспекторы природоохраны на озере Селяево задержали двух браконьеров
05.04.2017 21:10 / ЧП ЧП в Витебской области. Оба водителя на момент аварии были трезвыми
05.04.2017 15:17 / ЧП Точные причины пожара двух авто в столице выясняют специалисты
05.04.2017 15:15 / ЧП На МКАД столкнулись семь авто
05.04.2017 15:00 / ЧП Следователи проводят проверку по факту ДТП в Бешенковичском районе