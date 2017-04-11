В Ленинградской области погиб белорус

11 Апреля 2017 15:07

Как сообщают российские интернет-ресурсы, инцидент произошел под Петербургом во Всеволожском районе. Предварительная причина гибели - неосторожность машиниста, якобы рабочий выбрался из кабины, чтобы протереть стекла с внешней стороны, и упал в шахту крана. Высота падения составила почти полсотни метров. Мужчина погиб на месте. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. Известно, что крановщик из Барановичей, через несколько дней ему должно было исполнится 53 года.