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В Крупском районе нетрезвый водитель сбил двух пешеходов
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12 Апреля 2017 15:29

В Крупском районе нетрезвый водитель сбил двух пешеходов

Авария в Крупском районе. Нетрезвый водитель сбил двух пешеходов. Один из них - 36-летний мужчина - погиб. Его спутница - 42-летняя женщина - госпитализирована. В момент наезда они шли по краю проезжей части. Водитель автомобиля "шкода" ехал без документов. Раньше его лишили удостоверения за управление в нетрезвом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

  

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