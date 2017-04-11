12 Апреля 2017 15:29

Авария в Крупском районе. Нетрезвый водитель сбил двух пешеходов. Один из них - 36-летний мужчина - погиб. Его спутница - 42-летняя женщина - госпитализирована. В момент наезда они шли по краю проезжей части. Водитель автомобиля "шкода" ехал без документов. Раньше его лишили удостоверения за управление в нетрезвом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.