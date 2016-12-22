В КГБ заявили о серии громких задержаний

20 Декабря 2016 19:05

Вскрыты и пресечены масштабные коррупционные схемы. По данным комитета, они были организованы работниками "БелАВМ" во главе с гендиректором Дмитрием Рониным. Замешаны в деле и представители госорганов. Сегодня заявили, что взятку от Дмитрия Ронина в размере 20 тысяч долларов получила управляющая Фондом соцзащиты Минтруда Людмила Бачило. Деньги покрывали оказанное ей содействие в признании "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда.

В отношении Людмилы Бачило возбуждено уголовное дело за получение взятки. В КГБ предоставили фото, где управляющая пишет явку с повинной. Дмитрий Ронин также стал фигурантом уголовного процесса, статья "Дача взятки".

Еще были задержаны два сотрудника IT-компании, один из которых - заместитель гендиректора, кроме того, начальник управления информатизации Фонда соцзащиты, который отвечал за подготовку конкурсных документов на закупку техники. Все эти люди, по сведениям КГБ, были в преступном сговоре и разработали "нужное" техзадание для победы в тендере. Сумма взятки здесь варьировалась в пределах 4 тысяч долларов.

Дмитрий Побяржин, официальный представитель КГБ Беларуси: "В этот же день за коррупционные связи с СЗАО "БелАВМ" задержаны председатель правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетно-информационное пространство" ("ЕРИП") Олег Веремейчик (ранее начальник главного управления ЕРИП НБ Республики Беларусь). В июле 2016 года задержанный получил от Ронина 9 тысяч долларов США, а в ноябре т. г. 6400 евро за содействие в организации и проведении в интересах "БелАВМ" договорного тендера на поставку оборудования на сумму порядка 28 миллиардов неденоминированных рублей".

В тот же день за коррупционные связи с "БелАВМ" сотрудники КГБ задержали начальника главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолия Мороза и его заместителя Екатерину Павловскую. Известно о трех случаях получения взяток от топ-менеджера IT-компании. Сумма - не менее 13 тысяч долларов. За это представитель банка должен был выбрать известную уже структуру "БелАВМ" в качестве поставщика оборудования. Возбуждены уголовные дела.