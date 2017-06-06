В Калинковичах местный житель подорвался на мине

7 Июня 2017 12:09

В Калинковичах, вероятно, на мине времен Великой Отечественной войны подорвался местный житель. По данным следствия, накануне утром мужчина пришел в гараж своего брата, где он провел практически весь день, а вечером соседи услышали громкий хлопок. На месте оперативная группа нашла паяльную лампу, ведро, разводной ключ и осколки от снаряда. Возможно, мужчина пытался разобрать мину. К слову, более 160 снарядов военных лет найдены в Сенненском районе. Арсенал уже обезврежен.