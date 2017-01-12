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В итоге дорожно-транспортного происшествия в Минском районе погибла женщина
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11 Января 2017 15:25

В итоге дорожно-транспортного происшествия в Минском районе погибла женщина

Морозы отступают, но на смену минусу приходят снегопады и порывистый ветер. Сильные осадки и гололед  усложняют движение транспорта. Поэтому не обходится без аварий.

Так, в итоге дорожно-транспортного происшествия  в Минском районе погибла женщина. У деревни Озерцо водителя "Ситроена" занесло на встречную полосу, и  он  столкнулся с микроавтобусом. Для женщины - жены водителя - полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Сам водитель сейчас госпитализирован. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало превышение скорости.

Чтобы предотвратить такие происшествия, на некоторых участках трасс снижена разрешенная скорость. На М1 - до 90 километров в час, на трассе Минск - Гродно - местами до 70. Такие же временные ограничения и на некоторых участках трассы  Минск - Молодечно - Нарочь.  Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть очень внимательными на дорогах.  

 

 


  

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