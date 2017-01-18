В громком деле хищений с БелАЗа поставлена точка

17 Января 2017 21:14

Обвиняемые признаны виновными. Такой приговор сегодня вынес суд города Жодино. Подсудимых приговорили к срокам лишения свободы от 3 с половиной до 6 лет с конфискацией имущества. О крупном хищении автозапчастей с завода стало известно в феврале прошлого года. Напомним, работники промышленного гиганта организовали преступную группу и стали вывозить с территории завода запчасти, узлы и агрегаты к автомобильной и карьерной технике. По материалам уголовного дела, всего в преступную схему было вовлечено 9 человек. Подробнее - Юрий Шевчук.

О крупных хищениях с БелАЗа стало известно в феврале прошлого года. По материалам уголовного дела, в преступную группу вошли и пятеро работников промышленного гиганта. Заручившись поддержкой своих понедельников со стороны, они начали вывозить с территории завода запчасти, углы и агрегаты к автомобильной и карьерной технике.

По информации оперативников, ничего нового жулики, которые орудовали на БелАЗе, не придумали - просто вывозили похищенное с территории предприятия. Но стоит отдать должное, что работала заводская группировка слаженно и четко - каждый из участников отвечал сугубо за свое дело. Кто-то при помощи подъемного крана грузил запчасти, другие вывозили похищенное с территории завода, третьи отвечали за дальнейшую транспортировку груза за пределы страны. Существовала даже своя система охраны.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Беларуси: "Была создана группа охраны, которая выставляла посты с видеонаблюдением до нескольких километров. Работали злоумышленники исключительно в ночное время выходного дня. Для связи использовали радиостанции и мобильные телефоны со сменными SIM-картами".

Похищенное имущество злоумышленники отвозили на специальные склады в Жодинском районе. После этого груз с поддельными документами отправлялся на продажу в Россию. По информации оперативников, таким образом злоумышленники работали около года. Все шло как по маслу, пока делами жодинской группировки не заинтересовались борцы с экономическими преступлениями.

Это видео момента задержания злоумышленников. Брали их с поличным в момент разгрузки деталей. Едва подозреваемые заметили оперативников, сразу попытались сбежать. Бросив груз, компания села в БМВ и на полном ходу протаранила кольцо из милицейских автомобилей. Не помогла даже угроза применения оружия, лишь бойцы "Алмаза" умерили пыл отчаянных беглецов.

Свое дерзкое поведение эти люди продемонстрировали и сегодня в зале суда. Сначала обвиняемые начали оскорблять представителей прессы и возмущаться тем, что их снимают. А затем вошедшие в помещение друзья и родственники подсудимых под всеобщее возмущение и вовсе перегородили операторам всю картинку. Порядок в зале навел лишь судья, который вошел зачитывать приговор. Все 9 фигурантов дела признаны виновными. 7 из них признаны виновными по статье "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере", они осуждены от 4 с половиной до 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Еще 2 фигуранта осуждены за пособничество, они получили 3 с половиной и 4 года соответственно.

Вадим Лолуа, государственный обвинитель: "Вопрос о сумме причиненного ущерба: исключены затраты на реализацию данной продукции, так как она не реализовывалась, сумма еще уменьшена порядка на 14 %. Здесь кардинально размер причиненного ущерба. Этот вопрос надо изучить, примем мы решение, согласимся мы с мнением суда или нет".

Окончательная сумма ущерба, причиненного заводу, к вынесению приговора стала меньше, нежели была в начале этого уголовного дела. 150 тысяч после изъятия похищенных запчастей и частичного возмещения ущерба сократились до 120 тысяч рублей. Что же касается сроков, которые были назначены подсудимым, то они также отличаются о тех, что запрашивал гособвинитель. По мнению прокурора, организаторов преступной схемы нужно было осудить от 8 до 9 лет лишения свободы. На то, чтобы обжаловать приговор, и у стороны обвинения, и у защиты будет ровно 10 суток.