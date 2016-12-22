В громком деле интернет-магазина "ЛегалМинск" поставлена точка

18 Декабря 2016 21:25

На неделе была поставлена точка в громком деле интернет-магазина "ЛегалМинск" по продаже психотропов. Суд практически полностью поддержал сторону обвинения и вынес строгий приговор. Из 220 лет, которые запрашивал прокурор, подсудимые разделили между собой 218.

Основатель интернет-магазина по продаже спайсов Константин Вилюга получил 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Внушительные сроки ожидают и его единомышленников. Как все начиналось и закончилось для самого крупного наркосиндиката, расскажет Юрий Шевчук.

Эти кадры - уже история. Задержание Константина Вилюги. Именно с этого момента начала рушиться империя "ЛегалМинск". Номерок на "мерседесе" блатной - 0101. Своим приятелям Кот хвастался, что сотрудники ГАИ даже честь ему отдавали. Но перед бойцами ГУБОП не помогла даже липовая "ксива".

Все начиналось во времена, когда на всю страну гремели дискотеки столичного клуба "Реактор". Первые передозы от дизайнерских наркотиков были уже тогда. Но настоящую популярность психотропы обрели в 2011-м. Год, когда начал работать первый магазин по продаже опасной отравы. Спайс в то время отчасти считали психоактивным веществом, в наркотики и вовсе не записывали. Позже был организован целый бренд по продаже смерти: "ЛегалМинск". Вилюга полностью скопировал с российских аналогов схему работы наркомагазина. Синдикат, которым руководил Кот, оптом снабжал спайсами около 70% всех интернет-магазинов страны. Схема эта могла бы так и остаться незамеченной у белорусского потребителя, если бы не одно условие. Наркотики, якобы, были полностью легальными.

Прикрывать схему помогали бывшие правоохранители. Их задача заключалась в том, чтобы сообщать Вилюге список запрещенных наркотических веществ, чтобы наркодилеры убирали их из продажи. После этого ненужный товар, как правило, сбывался конкурентам. Но была у Кота и излюбленная схема, как подставлять "партнеров по бизнесу". Всем желающим проверить свой товар на легальность он предлагал своего человека. Если наркотик в итоге оказывался нелегальным, Вилюга все равно сообщал заказчику, что товар нормальный, а в это время сливал знакомым милиционерам информацию на этого распространителя, мол, у него есть запрещенка.

Вообще же, конспирация - главная заслуга "поваров": так называют людей, которые варили из реагента готовый наркотик. Благодаря этому и четкой работе сбытчиков схема работала, как отлаженный механизм. Кстати, сбытом в виртуальном пространстве занималась вот эта дама - Ирина Семеняко, по совместительству девушка Кота. На ней "висели" мелкие оптовики. Сеть расходилась по всем регионам и даже в Россию. Она - оператор и распределитель самого наркотика. Через Ирину проходили основные закладки магазинов, от которых вели десятки других тайников. Никто из низших звеньев не знал о ней ничего. В Интернете Семеняко представлялась ником РастаСэйл и прикрывалась аватаркой кучерявого мальчика.

А это уже задержание той самой Семеняко. Считается, что именно после него расследование получило быстрый ход. По цепочке были задержаны все остальные звенья наркоимперии - московский друг Андрей Працевич. Именно через этого человека проходили все заказы из Китая. Администратор и правая рука Кота Алина Терегеря. Менеджеры среднего звена, сбытчика и даже потребители. И, наконец, те, кто прикрывал наркокортель - Константин Денисевич из МВД, а также Дмитрий Веретенский и Игорь Корицкий из КГБ.

А это уже точка, которую в этом деле поставила фемида. Главного фигуранта Константина Вилюгу обвиняли в создании и руководстве международной преступной организацией. Доказано, что синдикат занимался оборотом психотропных веществ и незаконной предпринимательской деятельностью с января 2011-го по ноябрь 2014 года.

Также Вилюгу обвиняли в том, что он втянул в свой преступный бизнес тех самых экс-сотрудников КГБ и МВД. Бывших правоохранителей также признали виновными и назначили наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы. Для 17-ти обвиняемых гособвинитель запрашивал 220 лет лишения свободы. И стоит сказать, что прокурор и суд оказались почти солидарны - 218 лет на всех. Чуть меньше, чем просило обвинение, получили те самые девушки - Семеняко и Терегеря. Многие интернет-порталы подвели общий итог деятельности "ЛегалМинск". По этой графике можно судить обо всей масштабности приговора суда.

Лишь по самым скромным подсчетам, "Легал-Минск" принес участникам наркосиндиката 1 миллион 700 тысяч долларов. Красивая жизнь: отдых в лучших ресторанах и клубах, элитные автомобили, уикенды на островах - все это для Вилюги и его приближенных было делом обычным. Ну что ж, сейчас настал час расплаты. Почти все осужденные будут отбывать наказание в колониях усиленного или строгого режима.

А ведь в 2011-м именно появление псевдолегальных наркотиков повлияло на то, что молодежь начала употреблять спайс. В несколько раз выросло число наркопотребителей курительных смесей и летальных исходов от психотропов. Передозировки, безумства, другие страшные последствия после курения и жуткие убийства, которые стали обычными среди любителей покурить.

Еще один немаловажный факт: никто из фигурантов этого громкого дела так и не признал свою вину. Даже несмотря на то, что следствию удалось доказать, что от психотропов, проданных "ЛегалМинском", погибли люди, в том числе и близкая подруга Кота. Никто из них так и не раскаялся и не извинился перед родителями, которые потеряли своих детей.