В Гродно ждут объявления приговора по резонансному делу об убийстве таксиста

20 Апреля 2017 11:00

Двое молодых людей обвиняются в совершении убийства с особой жестокостью. Пропавший мужчина был найден в середине августа прошлого года мертвым в пригороде Гродно. Как стало позже известно, он не вернулся с ночной смены домой. Погибшему было 33 года. Как пояснили подсудимые, они напали на таксиста ради денег.





Вынесение приговора состоится сегодня в 15:00.