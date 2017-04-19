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20 Апреля 2017 11:00

В Гродно ждут объявления приговора по резонансному делу об убийстве таксиста

Двое молодых людей обвиняются в совершении убийства с особой жестокостью. Пропавший мужчина был найден в середине августа прошлого года мертвым в пригороде Гродно. Как стало позже известно, он не вернулся с ночной смены домой. Погибшему было 33 года. Как пояснили подсудимые, они напали на таксиста ради денег.

В Гродно ждут объявления приговора по резонансному делу об убийстве таксиста

Вынесение приговора состоится сегодня в 15:00.

  

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