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В Гродно умерла пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате
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14 Марта 2017 12:14

В Гродно умерла пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате

Это четвертая жертва ЧП на предприятии. Напомним, трагедия произошла 25 февраля. Сильные ожоги от взрыва пылевоздушной смеси получили пять работниц комбината. Возбуждено уголовное дело. В расследовании происшествия белорусам помогут польские специалисты. 

  

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