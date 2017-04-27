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В Гродно прибыли еще три белоруса, пострадавших в ДТП под Варшавой
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28 Апреля 2017 15:10

В Гродно прибыли еще три белоруса, пострадавших в ДТП под Варшавой

Двое решили продолжить лечение в клиниках города, одна женщина на больничном дома. Сегодня турфирма вместе с перевозчиком вновь отправили транспорт в столицу Польши - медики обещают выписать еще двоих пострадавших. Трое пациентов, как предполагается, останутся в Варшаве до конца недели. Состояние всех участников ДТП удовлетворительное, но пока им необходимо постоянное медицинское наблюдение.

Напомним, во вторник автобус с белорусскими туристами опрокинулся в кювет между Лодзью и Варшавой. В салоне находились два водителя и 41 пассажир, в основном сотрудники ГродноТоргСервиса. Большую часть группы доставили в Беларусь ранним утром 26 апреля.

  

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