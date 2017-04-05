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В Гомельской области паводки спровоцировали первые подтопления
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5 Апреля 2017 09:05

В Гомельской области паводки спровоцировали первые подтопления

Среди пострадавших - два региона - Петриковский и Рогачевский районы. В первом подтопления зарегистрированы на четырех участках дорог, во втором - в двух населенных пунктах. Вероятность появления большой воды есть и в Житковичском районе. Ликвидированы подтопления в Сенненском и Лиозненском районах.

  

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