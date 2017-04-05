В Гомельской области паводки спровоцировали первые подтопления

5 Апреля 2017 09:05

Среди пострадавших - два региона - Петриковский и Рогачевский районы. В первом подтопления зарегистрированы на четырех участках дорог, во втором - в двух населенных пунктах. Вероятность появления большой воды есть и в Житковичском районе. Ликвидированы подтопления в Сенненском и Лиозненском районах.