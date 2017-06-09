В Гомеле женщина подожгла себя

9 Июня 2017 12:12

ЧП на "Коминтерне" в Гомеле. 55-летняя сотрудница пришла на территорию завода, облитая воспламеняющейся жидкостью, и прямо на проходной подожгла себя с помощью зажигалки. Пламя вспыхнуло за доли секунды. Один из свидетелей происшествия бросился ей на помощь: накинул на женщину покрывало и смог потушить огонь. Пострадавшую госпитализировали - у нее ожоги 50% тела.

Следователи и эксперты выясняют обстоятельства трагедии. О пострадавшей известно, что она трудилась на предприятии уборщицей. Недавно у нее умер муж. Женщина занималась оформлением пенсии. Однако из Карелии, где она жила какое-то время, ей прислали не все документы для подтверждения трудового стажа. По словам гендиректора предприятия, проблем в коллективе у пострадавшей не было, материальных затруднений не испытывала.