В Гомеле в подвале жилого дома обнаружена минометная мина

17 Февраля 2017 19:05

Сообщение на пульт оперативной службы поступило от жителя около полудня. Здание было оцеплено. Из двух подъездов эвакуировали 65 человек, в том числе 5 детей. После осмотра специалисты группы разминирования извлекли опасную находку. Выясняется, как мина могла оказаться в жилом доме.