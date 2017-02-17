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В Гомеле в подвале жилого дома обнаружена минометная мина
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17 Февраля 2017 19:05

В Гомеле в подвале жилого дома обнаружена минометная мина

Сообщение на пульт оперативной службы поступило от жителя около полудня. Здание было оцеплено. Из двух подъездов эвакуировали 65 человек, в том числе 5 детей. После осмотра специалисты группы разминирования извлекли опасную находку. Выясняется, как мина могла оказаться в жилом доме.

  

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