В Гомеле начинается суд над 17-летним парнем, которого подозревают в расправе над педагогом

11 Апреля 2017 07:10

В Гомеле сегодня начнется суд над 17-летним парнем, которого подозревают в кровавой расправе над педагогом в прошлом году. Сторона обвинения придерживается версии убийства с особой жестокостью из корыстных побуждений. Напомним, трагедия произошла в деревне Шарпиловка Гомельского района. Тело 43-летней женщины Татьяны Дудкиной нашли во дворе собственного дома. Эксперты насчитали более 25-ти ножевых ранений. Подробности судебного процесса - в наших выпусках новостей.