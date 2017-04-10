ЧП
11 Апреля 2017 07:10
В Гомеле начинается суд над 17-летним парнем, которого подозревают в расправе над педагогом
В Гомеле сегодня начнется суд над 17-летним парнем, которого подозревают в кровавой расправе над педагогом в прошлом году. Сторона обвинения придерживается версии убийства с особой жестокостью из корыстных побуждений. Напомним, трагедия произошла в деревне Шарпиловка Гомельского района. Тело 43-летней женщины Татьяны Дудкиной нашли во дворе собственного дома. Эксперты насчитали более 25-ти ножевых ранений. Подробности судебного процесса - в наших выпусках новостей.
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