В ДТП под Псковом попал автобус с белорусскими туристами

10 Января 2017 12:01

В Псковской области дорожная полиция продолжает выяснять причины аварии автобуса с белорусскими туристами. По данным МВД России, 10 человек обратились за медпомощью, среди них девять детей и один взрослый. Помощь пострадавшим была оказана на месте. К счастью, серьезно никто не пострадал.

Напомним, накануне вечером туристический автобус столкнулся с автопоездом. По предварительным данным, в салоне находились 55 человек, из них 41 ребенок. Попавших в аварию людей забрал другой автобус.