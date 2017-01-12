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В ДТП под Псковом попал автобус с белорусскими туристами
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10 Января 2017 12:01

В ДТП под Псковом попал автобус с белорусскими туристами

В Псковской области дорожная полиция продолжает выяснять причины аварии автобуса с белорусскими туристами.  По данным МВД России, 10  человек обратились за медпомощью, среди них девять  детей и один взрослый. Помощь пострадавшим была оказана на месте. К счастью, серьезно никто не пострадал.

 

Напомним, накануне вечером туристический автобус столкнулся с автопоездом. По предварительным данным, в салоне находились 55 человек, из них 41 ребенок. Попавших в аварию людей  забрал другой автобус.

 

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