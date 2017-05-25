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В деревне Озерцо мотоцикл столкнулся с автопоездом
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25 Мая 2017 15:19

В деревне Озерцо мотоцикл столкнулся с автопоездом

Байкер ехал в сторону столичной кольцевой, а бензовоз двигался рядом, начал поворачивать налево и зацепил мотоцикл. Водитель был в мотошлеме и сейчас госпитализирован. Госавтоинспекторы отмечают, что число ДТП с участием мотоциклистов увеличилось. С наступлением теплого сезона всем участникам дорожного движения следует внимательнее следить за ситуацией по зеркалам, а также обозначать свои маневры сигналами поворота.

 

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