В деревне Озерцо мотоцикл столкнулся с автопоездом

25 Мая 2017 15:19

Байкер ехал в сторону столичной кольцевой, а бензовоз двигался рядом, начал поворачивать налево и зацепил мотоцикл. Водитель был в мотошлеме и сейчас госпитализирован. Госавтоинспекторы отмечают, что число ДТП с участием мотоциклистов увеличилось. С наступлением теплого сезона всем участникам дорожного движения следует внимательнее следить за ситуацией по зеркалам, а также обозначать свои маневры сигналами поворота.