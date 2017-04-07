В деле столичного гимназиста поставлена точка. 8 лет лишения свободы

7 Апреля 2017 15:05

Минский городской суд вынес приговор 16-летнему подростку, который напал с ножом на свою учительницу в мае прошлого года. Все судебные заседания, включая сегодняшнее, проходили в закрытом режиме, без прессы. Но нашей съемочной группе удалось узнать некоторые подробности и пообщаться с гособвинителем.

На связь выходит корреспондент Юрий Шевчук.

Подсудимому было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса: "Покушение на убийство", максимально предусматривается до 12 лет лишения свободы. Однако в итоге Минский городской суд приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.

Попасть в зал судебных заседаний из-за того, что подсудимый так и не достиг совершеннолетнего возраста, журналистам не удалось и сегодня. Поэтому оглашение вердикта Фемиды, проходило за закрытыми дверями. Однако нам все же удалось записать эксклюзивное интервью с прокурором Ольгой Герасимович, которая поддерживала обвинение.

Ольга Герасимович, государственный обвинитель: "Сегодня судебной коллегией по уголовным делам Минского городского суда постановлен обвинительный приговор, в соответствии с которым он признан виновным в покушении на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью лица в связи с осуществлении им служебной деятельности. За совершенное преступление назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор оглашен".

Напомним, инцидент в 74 гимназии произошел в мае прошлого года. Тогда еще 15-летний парень нанес учительнице русского языка и литературы 17 ударов ножом. С момента задержания подозреваемый находится под стражей, ну а суд над Донатом начался 13 февраля и продолжался практический два месяца.

Сегодня точка в этом громком уголовном деле была поставлена. Но приговор суда вступит в законную силу лишь спустя 10 суток после того, как копию постановления суда на руки получат адвокат и гособвинитель.