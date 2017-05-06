В Бресте на химическом заводе произошел выброс химического вещества

6 Мая 2017 12:04

46 человек эвакуированы, один пострадавший в больнице. В Бресте на химическом заводе утром произошел выброс химического вещества. В одном из цехов смешивали кислоты. Предположительно, был нарушен технологический процесс. С подозрением на отравление ядовитым газом в Центральную городскую больницу госпитализирован 53-летний мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое, диагноз устанавливается. На месте аварии работают спасатели, проводятся работы по локализации и уменьшению концентрации вредного вещества.

Виталий Кулинич, начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям МЧС Беларуси:

"По прибытию подразделениями поставлена перфорированная линия для заграждения прохождения газа на территорию завода. В настоящее время концентрация газа только в самом цехе. На территории завода концентрация газа отсутствует. Первоначально концентрация газа превышала в 40 раз. При проведении производственных работ – смешивании кислот – произошла авария, мы так думаем, нарушение технологического процесса, при котором, возможно, произошла химическая реакция с выходом образования хлора".

Специалисты специальными приборами измеряют концентрацию вредных паров в воздухе. Спасатели уверяют: угрозы жизни и здоровью для проживающих в микрорайоне города нет.