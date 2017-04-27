Главная>>Агентство теленовостей>>ЧП>>В Борисове выясняют причины пожара
ЧП
RSS
В Борисове выясняют причины пожара
Скачать Поделиться

27 Апреля 2017 18:42

В Борисове выясняют причины пожара

Там горело здание деревообрабатывающего предприятия. На момент прибытия спасателей административно-бытовой корпус изнутри охватил огонь. Там располагались кабинеты, котельная, гардероб - помещения повреждены. Из-за пожара местами обвалилась крыша. В результате происшествия никто не пострадал.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =