7 Июня 2017 15:25

Специалисты выясняют обстоятельства ночной аварии на Минской кольцевой. Водитель такси не заметил автомобиль дорожной службы и столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки госпитализирован.

А вот в Борисове водитель "Митцубиши" не заметил мотоциклиста. Машина поворачивала налево и не пропустила байкера, который двигался во встречной полосе. В итоге дорожного происшествия двадцатичетырехлетний мотоциклист госпитализирован с травмами разной степени тяжести.