В Борисове огласили приговоры по резонансному делу о наркотрафике из Испании

30 Мая 2017 12:07

От 11 до 18 лет лишения свободы. Суд Борисова огласил приговор пятерым организаторам наркотрафика из Испании в Беларусь. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и усиленного режимов, их имущество конфискуют. Весной прошлого года бойцы наркоконтроля задержали участников крупнейшего синдиката, куда были вовлечены граждане России, Литвы, Украины и Молдовы. Три года наркотик регулярно поставляли крупными партиями - общий вес более тонны. Гашиш перевозили на элитных внедорожниках в профессионально оборудованных тайниках. Приговор суда еще не вступил в силу, у сторон есть 10 дней на обжалование.