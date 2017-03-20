В Борисове из жилого дома эвакуировали 100 человек

21 Марта 2017 15:27

В подвале здания нашли предметы, похожие на снаряды времен Великой Отечественной войны. Спасатели оцепили территорию, а также перекрыли подачу газа в дом. Опасные находки забрали для экспертизы. А жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры только через три часа.